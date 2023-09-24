شؤون فلسطينية

العدل بغزة تحذر من تدهور حالة الأسير كايد الفسفوس

العدل بغزة تحذر من تدهور حالة الأسير كايد الفسفوس
الأسير كايد الفسفوس
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة العدل، بغزة، اليوم الأحد، من تدهور حالة الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم الـ 53 على التوالي.

وأكدت أن حياته وحياة باقي الأسرى المضربين عن الطعام تواجه خطراً جراء الإهمال الإسرائيلي المتعمد وسياسته الممنهجة في إيذاء الأسرى المنطلقة من قرارات الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وحمّلت الوزارة، في بيانٍ لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاحتلال الإسرائيلي وقادة حكومته، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفسفوس وباقي الأسرى المرضى، والأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الوزارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتفقد حالة الأسير الفسفوس والضغط للإفراج عنه، مؤكدةً أنه بات لزاما وبشكل عاجل للمجتمع الدولي التدخل لوقف جريمة الاعتقال الإداري، وترك مقعد المتفرج الذي أثبت عجزه وأن يتحمل مسؤولياته لأن هناك حياة تُهدر في ظل صمت مخز للمسؤوليات الدولية وللأسرة الدولية.

وقالت إن سياسة الإهمال الطبي الممنهجة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية إلى جانب سياسة الاعتقال الإداري تعتبران جريمة ضد الإنسانية وتخالفان أبسط قواعد القانون الدولي والاتفاقيات التي تجرم اعتقال المدنيين الفلسطينيين والزج بهم في سجون الاحتلال دون تهمة أو محاكمة.

ونوهت وزارة العدل إلى أن ما يزيد عن ألف فلسطيني بينهم أطفال معتقلين إدارياً، وأن ما يزيد عن 650 أسير مريض بينهم 19 مريضاً بالسرطان، إلى جانب الأسيرات والأسرى الأطفال الذين خلّف الأسر لديهم مشاكل نفسية وجسدية.

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