إيران تعلن تحييد 30 قنبلة والقبض على عشرات الإرهابيين في طهران

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أنها تمكنت من تحييد 30 قنبلة في طهران، كان من المخطط أن تنفجر بالتزامن.ونقلت وكالة (تسنيم) للأنباء عن الوزارة، قولها، أنه جرى القبض على 28 "إرهابياً على صلة بتنظيم الدولة"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وأضافت: "ينتمي بعض (المقبوض عليهم) إلى تنظيم داعش، وبعضهم لديهم تاريخ من الانتماء إلى جماعات تكفيرية في سوريا وأفغانستان وباكستان وإقليم كردستان العراق".وكان تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات في إيران من بينها تفجير مزدوج في 2017 استهدف البرلمان الإيراني وضريح الخميني.وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم على ضريح أدى لمقتل 15 شخصا في مدينة شيراز بجنوب غرب البلاد.