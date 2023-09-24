أبو كويك: الأقصى يعيش مرحلة خطيرة وشعبنا سيدافع عن مقدساته

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسين أبو كويك إن المسجد الأقصى المبارك يعيش في مرحلة خطيرة جدًا، وحكومة الاحتلال الفاشية تسعى لتسريع تهويد المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.وأكد أبو كويك على أن شعبنا الفلسطيني سيبقى يدافع عن أرضه ومقدساته، ولن يسمح للاحتلال ببناء هيكله المزعوم داخل المسجد الأقصى.وأضاف أن المقاومة المتصاعدة في الضفة تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم وسيبقى يواجه المحتل.وأشار إلى أن حكومة الاحتلال الفاشية تسعى لإرضاء جماعات اليمين المتطرفة وتشجعهم على اقتحام المسجد الأقصى.وأوضح أن الاحتلال يمنع المرابطين وأبناء شعبنا من الوصول إلى المسجد الأقصى، ويهدف إلى إفراغ المسجد من المرابطين.ولفت إلى أن الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى تأتي ضمن المشروع الإحلالي الذي يستهدف المقدسات والأرض الفلسطينية.