النائب قرعاوي: مخيم نور شمس نموذج للصمود والإصرار على التصدي ومقاومة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال النائب في المجلس التشريعي المقال بالضفة الغربية فتحي قرعاوي إن الهدف من العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي ضد مخيم نور شمس هي محاولة ردع المقاومين الذين آذوا الاحتلال وهم يتصدون لكل محاولاته اقتحام المخيم، وفي كل مرة كانت المحاولات تبوء بالفشل.وأكد قرعاوي أن مخيم نور شمس يشهد حالة من الصمود والصبر والثبات وعدم الاكتراث بجرائم الاحتلال، وسط صمود المقاومين واستعدادهم الدائم للتصدي لاقتحامات الاحتلال.وأضاف أن فشل الاحتلال في محاولاته كل مرة تدفعه دائما إلى تدمير البنية التحتية في المخيم خاصة الشوارع الرئيسية المؤدية إلى مداخل المخيم والممتلكات فيه.وأشار إلى أن جرائم الاحتلال تسببت في خسائر كبيرة في ممتلكات الأهالي، حيث هدم خلالها منزل الشهيد سند غنام والذي سقط على الأرض بالكامل.ولفت إلى هذه الليلة كانت صعبة على أهالي المخيم، استشهد خلالها شهيدان أثناء التصدي والمحاولات لمنع الاحتلال من اقتحام المخيم.