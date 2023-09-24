اليمن: مقتل أربعة جنود في هجوم شرقي البلاد





وأضاف المسؤول الذي اتهم "تنظيم القاعدة" بالمسؤولية عن العملية، بأن "قنبلة زرعتها عناصر يرجح أنها تنتمي لتنظيم القاعدة انفجرت (في شبوة) أثناء مرور دورية عسكرية، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة ثلاثة".



وبحسب المسؤول الأمني، تنشط عناصر مسلحة من تنظيم القاعدة في هذه المنطقة الواقعة جنوب غرب اليمن والخاضعة لسيطرة القوات الموالية للحكومة، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وقُتل أربعة عناصر من قوات "الحزام الأمني" المؤيدة لانفصال الجنوب اليمني، الشهر الماضي، في انفجار عبوة ناسفة زرعها تنظيم القاعدة.



رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (فرانس برس) عن مسؤول أمني يمني قوله، إن أربعة جنود في اليمن قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم الأحد في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.