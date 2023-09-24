وزارة الأسرى بغزة تستنكر اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت واعتقال الطلبة

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، اقتحام قوات الاحتلال لجامعة بير زيت واعتقال مجلس طلاب الجامعة وعدد من الطلاب.واعتبرت الوزارة، أن اقتحام الجامعة عمل همجي جبان، وجريمة إرهابية تعكس حجم التطرف والفاشية في حكومة الاحتلال.وأضافت، إن اعتقال طلبة الجامعات والمدارس وحرمانهم من إكمال مسيرتهم التعليمية وتعطيلها ضمن الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني، هو سلوك متعمد يسعى الاحتلال من خلاله لتدمير مستقبل الإنسان الفلسطيني، والقضاء على أمله في بناء حياة آمنة مستقرة.