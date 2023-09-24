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الأردن: اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى تُنذر بالمزيد من التصعيد

الأردن: اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى تُنذر بالمزيد من التصعيد
مستوطنون في الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الانتهاكات التي قام بها المتطرفون باقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد والمقابر الإسلامية بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، إن الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك، وتصاعد وتيرتها وما يرافقها من ممارسات استفزازية داخل الحرم، وفي محيطه وفي المقابر الإسلامية المجاورة له والتي تعتبر وقفاً إسلامياً، هو خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

وأكّد أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يُنذر بالمزيد من التصعيد ويمثل اتجاهاً خطيراً يجب وقفه فوراً.

وطالب، إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واحترام حرمته، معيداً التأكيد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

وحذر المجالي من استمرار هذه الانتهاكات، ومشدداً على ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شؤون المسجد الأقصى كافة، وتنظيم الدخول إليه.

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