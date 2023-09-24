غزة: لجنة التربية بالتشريعي تتفقد قسم الكُلى بمجمع الشفاء الطبي

تفقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، بغزة، برئاسة النائب عبد الرحمن الجمل، المرضى في قسم الكلى بمستشفى الشفاء؛ للوقوف على ظروفهم واحتياجاتهم بعد المناشدات التي أطلقتها وزارة الصحة بغزة.وشارك في الزيارة التفقدية مقرر اللجنة النائب يوسف الشرافي، وأعضاء اللجنة النائب سالم سلامة، والنائب خميس النجار.وكان في استقبالهم المدير العام لمجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، وعدد من المدراء في المجمع.وقال النائب الجمل إن نقص المستلزمات الخاصة بمرضى الكلى يؤرق عمل الطواقم الطبية، مضيفاً "بعد مناشدة وزارة الصحة والخطر على حياة مرضى الكلى، جئنا اليوم لنؤازرهم ونقف إلى جانب المرضى في ظل نقص المستلزمات الخاصة واللازمةلعملية غسيل الكُلى".وأشاد الجمل بالجهد الكبير الذي تبذله الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي لتقديم الخدمة للمرضى رغم قلة الإمكانيات.بدوره، ثمن المدير العام لمجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية زيارة التشريعي وتفقده لقسم غسيل الكلى، موجهاً نداءه للعالم والمؤسسات الحقوقية والدولية بإنقاذ حياة المرضى قبل فوات الأوان، مضيفاً " أيام قليلة تفصلنا عن نفاذ المستلزمات الخاصة بهم ويجب على الجميع أن يقف عند مسؤولياته ".