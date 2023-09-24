غالانت يجري "تقييماً للوضع" بغلاف غزة.. وقرار بتعزيز المنطقة بكتيبة إضافية

قال وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، اليوم الأحد، إنه وصل هذا الصباح إلى غلاف غزة" وتلقى نظرة عامة للوضع في المنطقة.



وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أنه "أجرى تقييماً للوضع مع رئيس الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات ورئيس شعبة العمليات".



في السياق، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه "بعد إجراء تقييم للوضع تقرر تعزيز فرقة غزة بكتيبة جديدة".



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حرائق اندلعت في منطقة غلاف غزة، اليوم الأحد، بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.



وأوضحت أن خمسة حرائق اندلعت في الغلاف، اثنان منها في منطقة "بئيري" و1 في منطقة "كيسوفيم" واثنان في منطقة "أشكول" بفعل البالونات الحارقة.



يشار إلى أن بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين، ولا زالت مستمرة، وذلك بالتزامن مع تظاهرات يومية تنظم على طول الحدود الشرقية نصرة للمسجد الأقصى وتضامناً مع الأسرى.



رام الله - دنيا الوطن