طبيب من غزة يشارك بمؤتمر جمعية جراحي الأوعية الدموية العرب برعاية جامعة الدول العربية









رام الله - دنيا الوطنشارك استشاري أول جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية بمستشفى غزة الأوروبي د.محمد كلوب، بمحاضرتين شَملت أوراق علمية حول حالات مرضية تم اجراء لها عمليات جراحية معقدة ونادرة على الشريان الابهر في مستشفيات قطاع غزة وذلك في مؤتمر جمعية جراحي الاوعية الدموية العرب برعاية جامعة الدول العربية، وذلك في جمهورية مصر العربية، برعاية جامعة الدول العربية.وأوضح كلوب أن المحاضرة الأولى لعرض حالات نادرة عن انسدادات الشريان الأبهر البطني، والتي لاقت اشادة كبيرة من الجميع والكثير من الاسئلة والنقاش العام حول موضوعات انسدادات الشريان الأبهر.وأشار الى أن المحاضرة الثانية، كانت لعرض حالة نادرة، وهي وصلة أبهرية معوية “بالاثني عشر”، حيث تم عرض الحالة التي تم اجرائها بشكل عاجل في مستشفى القدس، وهي تعد من الحالات النادرة والمعقدة على مستوى العالم.من جهته، أشاد رئيس جمعية جراحي الاوعية الدموية العرب عمرو جاد، بقوة ونضاجه العمل العلمي الرائع والعمل الجراحي الكبير الذي قدمه بروفيسور كلوب في ورقته العلمية الأولى والثانية.ووقف جاد، موجها التحية للطاقم الطبي الفلسطيني، للقيمة العلمية والعملية للطاقم الفلسطيني وانجازاته الكبيرة رغم الظروف التي يعاني منها قطاع غزة.وفي اليوم الثاني ترأس كلوب إحدى الجلسات العلمية، والتي شارك فيها ممثلين عن دول عربية مختلفة.وسلم كلوب درع الصداقة للدكتور جاد باسم جمعية الجراحين الفلسطينيين، والتي مثلها دكتور كلوب في المؤتمر، وتم إيصال رسالة الشكر من رئيس جمعية الجراحين الفلسطينيين صبحي سكيك ، لجمعية الجراحين العرب وللدكتور عمرو جاد، وكان ضمن الحضور حينها كل من رئيس جمعيات الجراحين المصرية والسورية واليمنية واخرين، والكثير من الجراحين المشهورين والدوليين.ومع ختام جلسات المؤتمر، تم تكريم الوفد الطبي الفلسطيني بدرع الشكر والتقدير على المشاركة، من جامعة الدول العربية، وجمعية جراحي الاوعية الدموية العرب.