عاجل

  • مصادر محلية: إصابة شاب بقنبلة غاز بشكل مباشر خلال المواجهات مع الاحتلال بمنطقة "أبو صفية" شرق جباليا

  • مصادر محلية: إصابتان برصاص قوات الاحتلال شرق البريج وسط قطاع غزة

شؤون فلسطينية

طبيب من غزة يشارك بمؤتمر جمعية جراحي الأوعية الدموية العرب برعاية جامعة الدول العربية

طبيب من غزة يشارك بمؤتمر جمعية جراحي الأوعية الدموية العرب برعاية جامعة الدول العربية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
شارك استشاري أول جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية بمستشفى غزة الأوروبي د.محمد كلوب، بمحاضرتين شَملت أوراق علمية حول حالات مرضية تم اجراء لها عمليات جراحية معقدة ونادرة على الشريان الابهر في مستشفيات قطاع غزة وذلك في مؤتمر جمعية جراحي الاوعية الدموية العرب برعاية جامعة الدول العربية، وذلك في جمهورية مصر العربية، برعاية جامعة الدول العربية.

وأوضح كلوب أن المحاضرة الأولى لعرض حالات نادرة عن انسدادات الشريان الأبهر البطني، والتي لاقت اشادة كبيرة من الجميع والكثير من الاسئلة والنقاش العام حول موضوعات انسدادات الشريان الأبهر.

وأشار الى أن المحاضرة الثانية، كانت لعرض حالة نادرة، وهي وصلة أبهرية معوية “بالاثني عشر”، حيث تم عرض الحالة التي تم اجرائها بشكل عاجل في مستشفى القدس، وهي تعد من الحالات النادرة والمعقدة على مستوى العالم.

من جهته، أشاد رئيس جمعية جراحي الاوعية الدموية العرب عمرو جاد، بقوة ونضاجه العمل العلمي الرائع والعمل الجراحي الكبير الذي قدمه بروفيسور كلوب في ورقته العلمية الأولى والثانية.

ووقف جاد، موجها التحية للطاقم الطبي الفلسطيني، للقيمة العلمية والعملية للطاقم الفلسطيني وانجازاته الكبيرة رغم الظروف التي يعاني منها قطاع غزة.

وفي اليوم الثاني ترأس كلوب إحدى الجلسات العلمية، والتي شارك فيها ممثلين عن دول عربية مختلفة.

وسلم كلوب درع الصداقة للدكتور جاد باسم جمعية الجراحين الفلسطينيين، والتي مثلها دكتور كلوب في المؤتمر، وتم إيصال رسالة الشكر من رئيس جمعية الجراحين الفلسطينيين صبحي سكيك ، لجمعية الجراحين العرب وللدكتور عمرو جاد، وكان ضمن الحضور حينها كل من رئيس جمعيات الجراحين المصرية والسورية واليمنية واخرين، والكثير من الجراحين المشهورين والدوليين.

ومع ختام جلسات المؤتمر، تم تكريم الوفد الطبي الفلسطيني بدرع الشكر والتقدير على المشاركة، من جامعة الدول العربية، وجمعية جراحي الاوعية الدموية العرب.




أخبار ذات صلة

وفاة طفل جراء حادث سير وسط قطاع غزة

وفاة طفل جراء حادث سير وسط قطاع غزة

جماهير طولكرم تشيع الشهيدين أسيد أبو علي وعبد الرحمن أبو دغش

جماهير طولكرم تشيع الشهيدين أسيد أبو علي وعبد الرحمن أبو دغش

وزارة الأسرى بغزة تستنكر اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت واعتقال الطلبة

وزارة الأسرى بغزة تستنكر اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت واعتقال الطلبة

&quot;التعليم العالي&quot; و&quot;بيكا&quot; تبحثان آليات لتنفيذ برامج للتعاون مع عدد من دول آسيا الوسطى

"التعليم العالي" و"بيكا" تبحثان آليات لتنفيذ برامج للتعاون مع عدد من دول آسيا الوسطى

غزة: لجنة التربية بالتشريعي تتفقد قسم الكُلى بمجمع الشفاء الطبي

غزة: لجنة التربية بالتشريعي تتفقد قسم الكُلى بمجمع الشفاء الطبي

غالانت يجري &quot;تقييماً للوضع&quot; بغلاف غزة.. وقرار بتعزيز المنطقة بكتيبة إضافية

غالانت يجري "تقييماً للوضع" بغلاف غزة.. وقرار بتعزيز المنطقة بكتيبة إضافية

طبيب من غزة يشارك بمؤتمر جمعية جراحي الأوعية الدموية العرب برعاية جامعة الدول العربية

طبيب من غزة يشارك بمؤتمر جمعية جراحي الأوعية الدموية العرب برعاية جامعة الدول العربية

غزة: جامعة الأزهر تعقد اجتماعاً طارئاً وتُصدر عدة قرارات

غزة: جامعة الأزهر تعقد اجتماعاً طارئاً وتُصدر عدة قرارات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو كويك: الأقصى يعيش مرحلة خطيرة وشعبنا سيدافع عن مقدساته

أبو كويك: الأقصى يعيش مرحلة خطيرة وشعبنا سيدافع عن مقدساته

النائب قرعاوي: مخيم نور شمس نموذج للصمود والإصرار على التصدي ومقاومة الاحتلال

النائب قرعاوي: مخيم نور شمس نموذج للصمود والإصرار على التصدي ومقاومة الاحتلال

اشتية يُقلِّد سفير نيكاراغوا لدى فلسطين &quot;نجمة الصداقة&quot;

اشتية يُقلِّد سفير نيكاراغوا لدى فلسطين "نجمة الصداقة"

جماهير طولكرم تشيع الشهيدين أسيد أبو علي وعبد الرحمن أبو دغش

جماهير طولكرم تشيع الشهيدين أسيد أبو علي وعبد الرحمن أبو دغش

وزارة الأسرى بغزة تستنكر اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت واعتقال الطلبة

وزارة الأسرى بغزة تستنكر اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت واعتقال الطلبة

&quot;التعليم العالي&quot; و&quot;بيكا&quot; تبحثان آليات لتنفيذ برامج للتعاون مع عدد من دول آسيا الوسطى

"التعليم العالي" و"بيكا" تبحثان آليات لتنفيذ برامج للتعاون مع عدد من دول آسيا الوسطى

غزة: لجنة التربية بالتشريعي تتفقد قسم الكُلى بمجمع الشفاء الطبي

غزة: لجنة التربية بالتشريعي تتفقد قسم الكُلى بمجمع الشفاء الطبي

طبيب من غزة يشارك بمؤتمر جمعية جراحي الأوعية الدموية العرب برعاية جامعة الدول العربية

طبيب من غزة يشارك بمؤتمر جمعية جراحي الأوعية الدموية العرب برعاية جامعة الدول العربية

منوعات

هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل بإطلالة كاجوال من داخل سيارتها

هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل بإطلالة كاجوال من داخل سيارتها

بإطلالة عربية جذابة.. جورجينا تحتفل باليوم الوطني السعودي

بإطلالة عربية جذابة.. جورجينا تحتفل باليوم الوطني السعودي

بالصور: شيرين عبد الوهاب تستنجد بالنائب العام وتفضح آدمن صفحتها

بالصور: شيرين عبد الوهاب تستنجد بالنائب العام وتفضح آدمن صفحتها

هل ستخوض منى زكي السباق الرمضاني 2024 ؟

هل ستخوض منى زكي السباق الرمضاني 2024 ؟

من هي ريم العدل التي نعت الفنان أحمد عصام بكلمات مُبكية؟

من هي ريم العدل التي نعت الفنان أحمد عصام بكلمات مُبكية؟

هجوم حاد على لقاء الخميسي بعد تصريحاتها الأخيرة عن ديانتها والنقاب

هجوم حاد على لقاء الخميسي بعد تصريحاتها الأخيرة عن ديانتها والنقاب

فاجعة رحيل الفنان أحمد عصام تتصدّر الترند في مصر

فاجعة رحيل الفنان أحمد عصام تتصدّر الترند في مصر

ابنة الفنان أشرف مصيلحي تنشر صورة صادمة له من المشفى قبل رحيله

ابنة الفنان أشرف مصيلحي تنشر صورة صادمة له من المشفى قبل رحيله

شريف منير يعتذر لإعلاميّة ويصف نفسه بـ &quot;قليل الذوق&quot;.. ما القصة؟

شريف منير يعتذر لإعلاميّة ويصف نفسه بـ "قليل الذوق".. ما القصة؟

مصطفى قمر يفتح النار على مصطفى الشناوي ويطالب بنصف ثروته

مصطفى قمر يفتح النار على مصطفى الشناوي ويطالب بنصف ثروته

عربي

وزير الخارجية الأردني يلتقي نظيره الإيراني

وزير الخارجية الأردني يلتقي نظيره الإيراني

الإمارات: نؤمن بأن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تقام على حدود 1967 وعاصمتها القدس

الإمارات: نؤمن بأن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تقام على حدود 1967 وعاصمتها القدس

وزير الخارجية السعودي: أمن الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في التوصل لحل للقضية الفلسطينية

وزير الخارجية السعودي: أمن الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في التوصل لحل للقضية الفلسطينية

بدء جولة مباحثات جديدة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

بدء جولة مباحثات جديدة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة