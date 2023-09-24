عربي

نائب رئيس الإمارات: أبحث عن شاب أو شابة لشغل منصب وزير الشباب

نائب رئيس الإمارات: أبحث عن شاب أو شابة لشغل منصب وزير الشباب
حكومة الإمارات - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزرء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه يبحث عن شاب أو شابة ليشغل منصب وزيراً للشباب في الحكومة.

وغرد آل مكتوم عبر منصة (إكس) تويتر سابقاً، وقال: "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين يمثلون قضايا الشباب وينقلون آراءهم ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات".

وأضاف: "نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه".

ونشر نائب رئيس دولة الإمارات عنوان إيميل، طالباً: "ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء" الإرسال من خلاله.

أخبار ذات صلة

اليمن: مقتل أربعة جنود في هجوم شرقي البلاد

اليمن: مقتل أربعة جنود في هجوم شرقي البلاد

الأردن: اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى تُنذر بالمزيد من التصعيد

الأردن: اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى تُنذر بالمزيد من التصعيد

نائب رئيس الإمارات: أبحث عن شاب أو شابة لشغل منصب وزير الشباب

نائب رئيس الإمارات: أبحث عن شاب أو شابة لشغل منصب وزير الشباب

وزير الخارجية الأردني يلتقي نظيره الإيراني

وزير الخارجية الأردني يلتقي نظيره الإيراني

الإمارات: نؤمن بأن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تقام على حدود 1967 وعاصمتها القدس

الإمارات: نؤمن بأن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تقام على حدود 1967 وعاصمتها القدس

وزير الخارجية السعودي: أمن الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في التوصل لحل للقضية الفلسطينية

وزير الخارجية السعودي: أمن الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في التوصل لحل للقضية الفلسطينية

بدء جولة مباحثات جديدة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

بدء جولة مباحثات جديدة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

الأمير الحسين يُثمن دعم واشنطن للأردن بمجالات الدفاع والتكنولوجيا والأمن السيبراني

الأمير الحسين يُثمن دعم واشنطن للأردن بمجالات الدفاع والتكنولوجيا والأمن السيبراني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو كويك: الأقصى يعيش مرحلة خطيرة وشعبنا سيدافع عن مقدساته

أبو كويك: الأقصى يعيش مرحلة خطيرة وشعبنا سيدافع عن مقدساته

النائب قرعاوي: مخيم نور شمس نموذج للصمود والإصرار على التصدي ومقاومة الاحتلال

النائب قرعاوي: مخيم نور شمس نموذج للصمود والإصرار على التصدي ومقاومة الاحتلال

اشتية يُقلِّد سفير نيكاراغوا لدى فلسطين &quot;نجمة الصداقة&quot;

اشتية يُقلِّد سفير نيكاراغوا لدى فلسطين "نجمة الصداقة"

جماهير طولكرم تشيع الشهيدين أسيد أبو علي وعبد الرحمن أبو دغش

جماهير طولكرم تشيع الشهيدين أسيد أبو علي وعبد الرحمن أبو دغش

وزارة الأسرى بغزة تستنكر اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت واعتقال الطلبة

وزارة الأسرى بغزة تستنكر اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت واعتقال الطلبة

&quot;التعليم العالي&quot; و&quot;بيكا&quot; تبحثان آليات لتنفيذ برامج للتعاون مع عدد من دول آسيا الوسطى

"التعليم العالي" و"بيكا" تبحثان آليات لتنفيذ برامج للتعاون مع عدد من دول آسيا الوسطى

غزة: لجنة التربية بالتشريعي تتفقد قسم الكُلى بمجمع الشفاء الطبي

غزة: لجنة التربية بالتشريعي تتفقد قسم الكُلى بمجمع الشفاء الطبي

طبيب من غزة يشارك بمؤتمر جمعية جراحي الأوعية الدموية العرب برعاية جامعة الدول العربية

طبيب من غزة يشارك بمؤتمر جمعية جراحي الأوعية الدموية العرب برعاية جامعة الدول العربية

منوعات

هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل بإطلالة كاجوال من داخل سيارتها

هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل بإطلالة كاجوال من داخل سيارتها

بإطلالة عربية جذابة.. جورجينا تحتفل باليوم الوطني السعودي

بإطلالة عربية جذابة.. جورجينا تحتفل باليوم الوطني السعودي

بالصور: شيرين عبد الوهاب تستنجد بالنائب العام وتفضح آدمن صفحتها

بالصور: شيرين عبد الوهاب تستنجد بالنائب العام وتفضح آدمن صفحتها

هل ستخوض منى زكي السباق الرمضاني 2024 ؟

هل ستخوض منى زكي السباق الرمضاني 2024 ؟

من هي ريم العدل التي نعت الفنان أحمد عصام بكلمات مُبكية؟

من هي ريم العدل التي نعت الفنان أحمد عصام بكلمات مُبكية؟

هجوم حاد على لقاء الخميسي بعد تصريحاتها الأخيرة عن ديانتها والنقاب

هجوم حاد على لقاء الخميسي بعد تصريحاتها الأخيرة عن ديانتها والنقاب

فاجعة رحيل الفنان أحمد عصام تتصدّر الترند في مصر

فاجعة رحيل الفنان أحمد عصام تتصدّر الترند في مصر

ابنة الفنان أشرف مصيلحي تنشر صورة صادمة له من المشفى قبل رحيله

ابنة الفنان أشرف مصيلحي تنشر صورة صادمة له من المشفى قبل رحيله

شريف منير يعتذر لإعلاميّة ويصف نفسه بـ &quot;قليل الذوق&quot;.. ما القصة؟

شريف منير يعتذر لإعلاميّة ويصف نفسه بـ "قليل الذوق".. ما القصة؟

مصطفى قمر يفتح النار على مصطفى الشناوي ويطالب بنصف ثروته

مصطفى قمر يفتح النار على مصطفى الشناوي ويطالب بنصف ثروته

عربي

وزير الخارجية الأردني يلتقي نظيره الإيراني

وزير الخارجية الأردني يلتقي نظيره الإيراني

الإمارات: نؤمن بأن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تقام على حدود 1967 وعاصمتها القدس

الإمارات: نؤمن بأن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تقام على حدود 1967 وعاصمتها القدس

وزير الخارجية السعودي: أمن الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في التوصل لحل للقضية الفلسطينية

وزير الخارجية السعودي: أمن الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في التوصل لحل للقضية الفلسطينية

بدء جولة مباحثات جديدة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

بدء جولة مباحثات جديدة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة