نائب رئيس الإمارات: أبحث عن شاب أو شابة لشغل منصب وزير الشباب

قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزرء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه يبحث عن شاب أو شابة ليشغل منصب وزيراً للشباب في الحكومة.









وأضاف: "نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه".





ونشر نائب رئيس دولة الإمارات عنوان إيميل، طالباً: "ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء" الإرسال من خلاله.





رام الله - دنيا الوطنوغرد آل مكتوم عبر منصة (إكس) تويتر سابقاً، وقال: "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين يمثلون قضايا الشباب وينقلون آراءهم ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات".