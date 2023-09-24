غنيم: وكالة الغوث ملزمة بتامين كل الاحتياجات الاساسية للاجئين الفلسطينيين

نافذ غنيم

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أن وكالة الغوث ملزمة بتأمين الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين،وفي المقدمة منها الاحتياجات الغذائية والصحية.وأشار غنيم، ان هذا الدور الإغاثي للوكالة لا ينفصل عن البعد السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين والمتمثل بحقهم في العودة لديارهم التي هجروا عنها عام ١٩٤٨ طبقا للقرار الاممي ١٩٤ .وشدد غنيم على ضرورة الضغط على كل الجهات المانحة من اجل توفير الموازنات المطلوبة لتامين هذه الاحتياجات التي وصفها بالقليلة ولا تفي بالحد الادني المطلوب، محذرا من اي تقليصات قد تطول بعض هذه الخدمات بسبب الضائقة المالية التي تواجهها الوكالة .واعتبر غنيم أن الفعاليات التي جرى تنظيمها بشكل مستمر ،من قبل اللجان الشعبية للاجئين أمام مقرات وكالة الغوث في مختلف المحافظات، جاءت لتؤكد رفض الشعب الفلسطيني لاي تقليصات، وعلى حقه باستدامة هذه الخدمات المطلوب تامين موازناتها من قبل كل الدول المانحة.وأكد أنها جاءت إسناد للموقف الفلسطيني في الأمم المتحدة ، مطالياً جميع الدول المانحة بالايفاء بهذه الالتزامات .