الأسير محمود العارضه يدخل عامه الـ 28 في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندخل الأسير محمود عبد الله علي عارضة (48 عاما) من بلدة عرابة جنوب محافظة جنين، عامه الـ28 في سجون الاحتلال.وقالت الهيئة ، إن العارضة من ضمن الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع في شهر أيلول 2021، قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد عدة أيام.وأشارت الهيئة ،إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير العارضة بتاريخ 21/09/1996، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد، إضافة إلى 15 عاما، وهذا ليس الاعتقال الأول، إذ اعتُقل عام 1992 وأمضى 41 شهرا في سجون الاحتلال، إضافة إلى محاكمته الأخيرة إذ أصدر بحقه حكما بالسجن 5 سنوات إضافية مع الأسرى الذين انتزعوا حريتهم ودفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل.