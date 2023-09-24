دولي

أمين عام "التعاون الإسلامي" يبحث جرائم تدنيس نسخ من المصحف الشريف مع الممثل السامي

أمين عام "التعاون الإسلامي" يبحث جرائم تدنيس نسخ من المصحف الشريف مع الممثل السامي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم 19 سبتمبر 2023، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين في نيويورك، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل.

وخلال هذا اللقاء، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.

وأطلع الأمين العام الممثل السامي للاتحاد الأوروبي على مضمونالقرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية حول جرائم تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدانمارك وهولندا، الذي عقد في يوليو 2023. 

ونقل الأمين العام للممثل السامي إدانة دول منظمة التعاون الإسلامي لتك الجرائم الدنيئة.

من جهته، أكد جوزيف بوريل إدانة الاتحاد الأوروبي لتلك التصرفات والإساءة إلى مقدسات الآخرين، مشيرا إلى أنه تم تعيين ممثل لمكافحة كراهية الإسلام.

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