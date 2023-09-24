أبو كويك: إجرام الاحتلال في الأقصى سيرتد عليه ويجب الدفاع عنه

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسين أبو كويك، أن إجرام الاحتلال وعدوانه على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية في القدس سيرتد عليه.وشدد أبو كويك على أن شعبنا الفلسطيني لن يستسلم إزاء جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى، ويؤكد أن الأقصى أقصانا ولا هيكل لهم.وتابع قائلاً: "️مشاهد الاعتداء على المرابطين في المسجد الأقصى تمثل العقلية التلمودية الصهيونية، التي لا تحترم حقوق العبادة وممارسة الشعائر الدينية".وأشار إلى أنّ ما يجري في المسجد الأقصى من قبل الاحتلال يخالف كل الشرائع السماوية، مضيفاً أننا "نعول على صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني على الأقصى".ونوه أبو كويك إلى أن الدفاع عن المسجد الأقصى شرف عظيم، داعياً في الوقت ذاته الأمة لمشاركة الفلسطينيين في هذا الشرف.