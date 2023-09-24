طقاطقه يستقبل رئيس بلدية عنبتا ويناقشان عدة ملفات

رام الله - دنيا الوطنإستقبل مسير أعمال محافظة طولكرم مصطفى طقاطقه، رئيس بلدية عنبتا فاضل فقها، وذلك بحضور ومشاركة الجهات المختصة ذات العلاقة بمؤسسة المحافظة، حيث تخلل اللقاء مناقشة مجموعة من المواضيع المشتركة وفي إطار الجهود المستمرة والمتواصلة بمشروع إعادة تأهيل الأحراش.ورحب طقاطقه بالمهندس فقها، مشيداً بدور بلدية عنبتا، مؤكداً على حالة الشراكة والتعاون من كافة المؤسسات والقطاعات على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أهمية مشروع إعادة تأهيل الأحراش، والذي ينعكس على المظهر الجمالي للمحافظة، والمدخل الشرقي لطولكرم، إضافة إلى الأثر البيئي والتاريخي، وباعتبار هذا المكان متنفساً للمواطنين، منوهاً إلى المتابعة من خلال فرق التخطيط والإشراف والتنفيذ وبعمل من جميع الشركاء والجهات المختصة ذات العلاقة لإنجاح هذا المشروع الحيوي لشق طرق داخل الأحراش وتأهيلها من خلال مشروع بدعم من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بالكويت.من جانبه، أشار فقها إلى العمل المشترك والتعاون مع مؤسسة المحافظة، متحدثاً عن الجهود التي تقوم بها بلدية عنبتا بتنفيذ العديد من المشاريع على مستوى البلدة، مؤكداً على التعاون وبذل الجهود بما يتعلق بمشروع إعادة تأهيل الأحراش، نظراً لأهميته ومكانته وضرورته.