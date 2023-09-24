ممثلو سبع من الدول الأعضاء يزورون قطاع غزة





وحضر الفعالية، التي ترأستها منسقة الشؤون الإنسانية لين هاستينغز، دبلوماسيون رفيعو المستوى من أستراليا وإسبانيا وإيطاليا وتشيلي والمكسيك والمملكة المتحدة والنرويج .



وزار الوفد منطقة الشجاعية في مدينة غزة، حيث التقى بأسرة دُمر منزلها خلال حالة تصعيد الأعمال القتالية التي شهدها العام 2021. وناقش أعضاء الوفد الحاجة الماسة إلى بناء المنازل وإعادة تأهيلها ومعالجة الصدمات النفسية في أوساط الأطفال والبالغين.



وبعد ذلك، زار أعضاء الوفد مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث أعربوا عن تقديرهم للمستجيبين في الخطوط الأمامية، الذين غالبًا ما يخاطرون بأرواحهم لإنقاذ حياة الآخرين.





كما اطلع أعضاء الوفد على أثر الهجمات التي طالت العاملين الطبيين والمنشآت الطبية.



وقد جرى الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني في شهر آب/أغسطس، حيث اجتمع فيه الشركاء في المنظومة الإنسانية برمتها للمناداة بصون بقاء الناس المتضررين من الأزمات ورفاههم وكرامتهم، وضمان سلامة العاملين في مجال تقديم المعونة وأمنهم.



وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، يحتاج نحو 2.1 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، ويشارك الآلاف في المساعي الرامية إلى دعمهم. ويضم هؤلاء المتطوعين والموظفين العاملين في المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وعمال البلديات وموظفي الحكومة والجهات الفاعلة الدولية وغيرهم.



رام الله - دنيا الوطنزار ممثلون عن سبع من الدول الأعضاء قطاع غزة للاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.