حماس: المسجد الأقصى بات في واقعٍ خطير جدًا

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس، عن مدينة القدس محمد حمادة، إن المسجد الأقصى المبارك "بات في واقع خطير جدًا في ظل اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المستمرة".وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال يعتدي على الحرائر والأطفال والمقدسات وكل ما هو فلسطيني، مشيدًا بالإصرار والعناد من الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده في تحدي الاحتلال.وأكد على أن المقاومة هي الوسيلة الوحيدة القادرة على ردع الاحتلال وإيقاف جرائمه، وكل ما يقوم به الاحتلال من عدوان ما هو إلا وقود لاستمرارية المقاومة.وأشار إلى أن التطبيع مع الاحتلال خنجر مسموم يستخدم ضد قضيتنا الفلسطينية، داعيًا إلى ضرورة أن يكون هناك موقف ضد جريمة التطبيع مع الاحتلال من الشعوب العربية والإسلامية.