هيئة الأسرى: الأسير خالد طبيلة تعرض لاعتداء وحشي من قبل جنود وشرطة الاحتلال





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هناك قلقاً كبيراً على حياته، كون التعذيب شمل الجانب الجسدي والجانب النفسي، وهو الان يعاني من حالة عصبية صعبة، وأصبح غير قادر على الحركة حيث تم تمديد توقيفه لمدة خمسة أيام لاستكمال التحقيق، بحضور المحامي رائد محاميد وتم تقديم شكوى حول ظروف الاعتداء عليه.

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن الأسير خالد طبيلة تعرض لاعتداء وحشي من قبل جنود وشرطة الاحتلال، نقل على إثرها الى مستشفى ماير كفار سابا، والآن يحتجز في سجن (مجيدو).