الديمقرطية تدعو القيادة إلى الكف عن "التذلل" للمجتمع الدولي

دعت الجبهة الديمقرطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، القيادة الفلسطينية، إلى الكف عن "التذلل" للمجتمع الدولي.





وقالت في بيانها الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال يوميا بحق شعبنا لن توقف أو تضعف مقاومته في وجه مخطط الضم والاستيطان، بل إن دماء الشهداء هي وقود ومشاعل على طريق الحرية والاستقلال.



وندددت الجبهة بالصمت الدولي المريب على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا، ودعت القيادة السياسية للسلطة، إلى "التوقف عن سياسة الإدانات والتباكي والتذلل للمجتمع الدولي كما عكسه خطاب الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل يومين، والانحياز الى شعبنا الفلسطيني البطل الذي اختار المقاومة الشعبية الشاملة خيارا بديلا عن نهج أوسلو".



وختمت "الديمقراطية" بيانها بدعوة جميع القوى والفصائل الى التوحد على استراتيجية وطنية كفاحية، تقوم على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية القادرة على تأطيرها وتطويرها وصولا بها الى انتفاضة شاملة وعصيان وطني ضد الاحتلال قادر على كنسه عن أرضنا.



وأصدرت الديمقراطية بيانا نعت فيه الشهيدين أسعد الجبعاوي وعبد الرحمن أبو دغش، الذين استشهدا صباح اليوم أثناء مقاومتهم للاحتلال خلال اقتحامه لمخيم نور شمس في طولكرم.