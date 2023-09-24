الإحصاء يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

رام الله - دنيا الوطنأظهرت نتائج مسح التجارة المرصودة للجهاز المركزي للإحصاء، التي نشرت اليوم الأحد، أن قيمة العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغ 558.5 مليون دولار أميركي، مرتفعا بنسبة 2% خلال شهر تموز من عام 2023، مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفض بنسبة 1% مقارنة مع الشهر المناظر له من عام 2022.وبحسب نتائج المسح، ارتفعت الصادرات خلال الشهر المرصود بنسبة 8% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 15% مقارنة مع شهر تموز من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 141.1 مليون دولار أميركي.كما ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل بنسبة 7% مقارنة مع شهر حزيران، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 26%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.وارتفعت الواردات خلال شهر تموز بنسبة 3% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 2% مقارنة مع شهر تموز من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 699.6 مليون دولار أميركي.وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر تموز من عام 2023 بنسبة 11% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تموز من عام 2023، بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 6% مقارنة مع الشهر الذي سبقه.