هيئة الأسرى تُدين اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت





وأكدت أن الاحتلال لن يكسر إرادة هذه المؤسسات وطلبتها والعاملين فيها، وإنما يجعلهم أكثر تمسكا برسالة العلم والتعلّم والنضال والتضحية في سبيل الحرية والخلاص من الاحتلال.



وجدّدت الهيئة دعوتها للاتحاد الدولي للجامعات، واتحاد الجامعات العربية، وكافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية، لفضح هذه الانتهاكات المتواصلة بحق التعليم، واتخاذ موقف حازم تجاهها.



رام الله - دنيا الوطنأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لجامعة بيرزيت، والقيام بالعبث والتخريب بمحتوياتها والاعتداء على الحرس الجامعي واعتقال عدد من طلبتها.وقالت الهيئة في بيان لها صباح اليوم الأحد، إن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تُجرّم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليميةعموما.وأوضحت الهيئة أن انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المؤسسات التعليمية، تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حماية المؤسسات التعليمية وحُرمتها.