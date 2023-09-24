تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر سبتمبر
فعّلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، صباح اليوم الأحد، رابط فحص المنحة القطرية (100 دولار) عن شهر أيلول/ سبتمبر 2023
وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد أن اللجنة ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة، بدءاً من يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجاري.
وأوضح عبر موقع اللجنة على الإنترنت، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.
وبين العمادي أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.
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