المبادرة الوطنية: اقتحامات الاحتلال لجامعة بيرزيت ومخيم نور شمس لن تكسر المقاومة



وتؤكد المبادرة الوطنية على أن لجم هذا العدوان لن يتأتى إلا بتصعيد المقاومة في أرجاء فلسطين وبمزيد من الوحدة والتلاحم و توسيع المقاطعة والعزل لهذا الكيان العنصري الفاشي وملاحقة أركانه ومحاكمتهم في المحاكم الدولية.



ودعت المبادرة الوطنية لإسناد ابناء شعبنا في مخيم نور شمس والوقوف الى جانبهم وقد الحقت أضرارا فادحة في بيوتهم وممتلكاتهم وفي البنية التحتية جراء ذلك العدوان الهمجي.



رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المبادرة الوطنية، أن جيش الاحتلال فشل مرة أخرى في اعتقال المقاومين في مخيم نور شمس، ولكنه ارتكب جريمة البشعة باغتيال اثنين من المواطنين.وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الجريمة الجديدة التي اقترفها الاحتلال فجر اليوم بمخيم نور شمس شرق طولكرم.وشددت على أنها "تمثل حلقة في سلسلة جرائمه اليومية بحق شعبنا التي فشلت وستفشل في كسر إرادته ولن تنال من عزيمة مقاومته الباسلة".وأدانت المبادرة الوطنية اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت واعتقال رئيس وأعضاء من مجلس طلبتها والذي يمثل تكرار للتعديات على حرم الجامعات وتأكيدا على موت "اتفاق أوسلو".وقالت المبادرة إن الشعب الفلسطيني الصامد الذي يودع الشهيدين الشابين أسيد جبعاوي وعبد الرحمن أبو دغش الذين أعدمهم جيش الاحتلال بدم بارد سيواصل كفاحه للتصدي لجرائم الفاشيين.