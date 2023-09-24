كوهين يتوقع إنجاز اتفاق التطبيع مع السعودية وتوقيعه في هذا الموعد



وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن التقديرات بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي جو بايدن، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان هذا الأسبوع، فإن التوصل إلى اتفاق مع السعودية "أصبح في متناول اليد".





وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، عن اعتقاده بأن المزيد من الدول ستنضم إلى نفس اتفاقية التطبيع، وفق زعمه.







وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، بأن إسرائيل حققت إنجازاً هائلاً بتوقيعها على أربعة اتفاقات سلام مع أربع دول عربية.

وأضاف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن اتفاقيات التطبيع خلقت تقاربا بين العرب واليهود، وفق تعبيره، مشيراً إلى أننا "على أعتاب اتفاق تطبيع تاريخي بيننا وبين السعودية".

وقال إن الاتفاق سيشجع الدول العربية الأخرى وسيروج لاتفاق مع الفلسطينيين، ومثل هذا الاتفاق من شأنه أن ينهي الصراع الإسرائيلي-العربي، ومن شأنه أن يؤدي إلى المصالحة بين المسلمين واليهود، وفق زعمه.

رام الله - دنيا الوطنأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، عن أمله، بأن تكون الأطراف جاهزة للتوقيع على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية، في الربع الأول من عام 2024.