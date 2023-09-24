وزير الخارجية الأردني يلتقي نظيره الإيراني





ووفق ما نقلت قناة (المملكة) الأردنية، فقد بحث الوزيران قضايا ثنائية وإقليمية، وخصوصا القضية الفلسطينية والأزمة السورية.



وبحث اللقاء أيضا الجهود العربية والأممية لحلها وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة، وقرار مجلس الأمن 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وأمنها واستقرارها، ويلبي حقوق الشعب السوري وطموحاته.



وأكد الصفدي ضرورة وقف ما تنتجه الأزمة من تهديدات لأمن الأردن والمنطقة، خصوصا خطر تهريب المخدرات، الذي سيستمر الأردن في اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لدحره.



وأكد وزير الخارجية الأردني، حرص الأردن على إنهاء كل التوترات في المنطقة، وتطوير العلاقات مع إيران على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأن سبيل ذلك هو معالجة كل أسباب التوتر، لافتا إلى أهمية الحوار الأمني الذي كان بدأه البلدان لتحقيق ذلك.



رام الله - دنيا الوطنالتقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.