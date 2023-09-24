عشرات الإنذارات في إسرائيل من سلسلة عمليات خلال "عيد الغفران"



وشهدت باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، اقتحام عشرات المستوطنين، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشية ما يسمى "عيد الغفران".







رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة السابعة) الإسرائيلية، بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تلقت، حتى صباح اليوم الأحد، عشرات التحذيرات حول نية فلسطينيين تنفيذ عمليات خلال "عيد الغفران".وبحسب القناة، فإن "المنظومة الأمنية رفعت مستوى التأهب من خلال نشر الآلاف من عناصر الشرطة في جميع أنحاء المدن، خاصة عند الكُنس".وكان جيش الاحتلال، أعلن في وقت سابق، عن فرض إغلاق عام جديد على مناطق الضفة الغربية والقدس، بدءاً من الأحد وحتى فجر الثلاثاء، بالإضافة لمواصلة إغلاق معابر قطاع غزة بحجة "الأعياد اليهودية".