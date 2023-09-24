يائير لبيد يُصدر موقفه من مسألة التطبيع مع السعودية





وأضاف: بعد ذلك سيرغب الإماراتيون والأتراك والمصريون على الفور في الدخول في عملية التخصيب النووي، وفق تعبيره.





وتابع لبيد: "أننا في المعارضة سندعم الاتفاق مع السعودية طالما لا يتضمن الشق النووي"، على حد قوله.





وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، بأن إسرائيل حققت إنجازاً هائلاً بتوقيعها على أربعة اتفاقات سلام مع أربع دول عربية.

وأضاف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن اتفاقيات التطبيع خلقت تقاربا بين العرب واليهود، وفق تعبيره، مشيراً إلى أننا "على أعتاب اتفاق تطبيع تاريخي بيننا وبين السعودية".

وقال إن الاتفاق سيشجع الدول العربية الأخرى وسيروج لاتفاق مع الفلسطينيين، ومثل هذا الاتفاق من شأنه أن ينهي الصراع الإسرائيلي-العربي، ومن شأنه أن يؤدي إلى المصالحة بين المسلمين واليهود، وفق زعمه.

رام الله - دنيا الوطنأصدر زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، اليوم الأحد، موقفه من مسألة التطبيع مع المملكة العربية السعودية.وقال لبيد في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، إنه لا يجوز السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم، مشيراً إلى أن "هذا خطر على إسرائيل".