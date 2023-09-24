دولي

يائير لبيد يُصدر موقفه من مسألة التطبيع مع السعودية

يائير لبيد يُصدر موقفه من مسألة التطبيع مع السعودية
زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد
رام الله - دنيا الوطن
أصدر زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، اليوم الأحد، موقفه من مسألة التطبيع مع المملكة العربية السعودية.

وقال لبيد في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، إنه لا يجوز السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم، مشيراً إلى أن "هذا خطر على إسرائيل".

وأضاف: بعد ذلك سيرغب الإماراتيون والأتراك والمصريون على الفور في الدخول في عملية التخصيب النووي، وفق تعبيره.

وتابع لبيد: "أننا في المعارضة سندعم الاتفاق مع السعودية طالما لا يتضمن الشق النووي"، على حد قوله.

وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، بأن إسرائيل حققت إنجازاً هائلاً بتوقيعها على أربعة اتفاقات سلام مع أربع دول عربية.

وأضاف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن اتفاقيات التطبيع خلقت تقاربا بين العرب واليهود، وفق تعبيره، مشيراً إلى أننا "على أعتاب اتفاق تطبيع تاريخي بيننا وبين السعودية".

وقال إن الاتفاق سيشجع الدول العربية الأخرى وسيروج لاتفاق مع الفلسطينيين، ومثل هذا الاتفاق من شأنه أن ينهي الصراع الإسرائيلي-العربي، ومن شأنه أن يؤدي إلى المصالحة بين المسلمين واليهود، وفق زعمه.

أخبار ذات صلة

زلة لسان جديدة للرئيس بايدن.. والبيت الأبيض يعلق

زلة لسان جديدة للرئيس بايدن.. والبيت الأبيض يعلق

كوهين يتوقع إنجاز اتفاق التطبيع مع السعودية وتوقيعه في هذا الموعد

كوهين يتوقع إنجاز اتفاق التطبيع مع السعودية وتوقيعه في هذا الموعد

عشرات الإنذارات في إسرائيل من سلسلة عمليات خلال &quot;عيد الغفران&quot;

عشرات الإنذارات في إسرائيل من سلسلة عمليات خلال "عيد الغفران"

يائير لبيد يُصدر موقفه من مسألة التطبيع مع السعودية

يائير لبيد يُصدر موقفه من مسألة التطبيع مع السعودية

للأسبوع 38 توالياً.. تجدد المظاهرات في إسرائيل ضد التعديلات القضائية

للأسبوع 38 توالياً.. تجدد المظاهرات في إسرائيل ضد التعديلات القضائية

تايوان: مصرع ستة أشخاص في حريق مصنع لكرات الغولف

تايوان: مصرع ستة أشخاص في حريق مصنع لكرات الغولف

المدفعية الأوكرانية تفتح النيران ضد القوات الروسية على مشارف باخموت

المدفعية الأوكرانية تفتح النيران ضد القوات الروسية على مشارف باخموت

بعد أشهر من كارثة فبراير.. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب كهرمان مرعش

بعد أشهر من كارثة فبراير.. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب كهرمان مرعش

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الشباب والثقافة&quot; تفتتح برنامجًا تدريبيًا في صناعة المحتوى الثقافي الرقمي

"الشباب والثقافة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا في صناعة المحتوى الثقافي الرقمي

طقاطقه يستقبل رئيس بلدية عنبتا ويناقشان عدة ملفات

طقاطقه يستقبل رئيس بلدية عنبتا ويناقشان عدة ملفات

ممثلو سبع من الدول الأعضاء يزورون قطاع غزة

ممثلو سبع من الدول الأعضاء يزورون قطاع غزة

مركز فلسطين: 16 أسيرة مقدسية في سجون الاحتلال بينهن 6 جريحات

مركز فلسطين: 16 أسيرة مقدسية في سجون الاحتلال بينهن 6 جريحات

هيئة الأسرى: الأسير خالد طبيلة تعرض لاعتداء وحشي من قبل جنود وشرطة الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير خالد طبيلة تعرض لاعتداء وحشي من قبل جنود وشرطة الاحتلال

عكرمة صبري: الاحتلال يصعّد حربه الدينية على الأقصى ويستغل الأعياد لزيادة وتيرة الاقتحامات

عكرمة صبري: الاحتلال يصعّد حربه الدينية على الأقصى ويستغل الأعياد لزيادة وتيرة الاقتحامات

نادي الأسير: الاحتلال يُصعّد من استهداف الطلبة الفلسطينيين

نادي الأسير: الاحتلال يُصعّد من استهداف الطلبة الفلسطينيين

بغداد: دوّاس يلتقي مؤسسات وشخصيات أكاديمية عراقية

بغداد: دوّاس يلتقي مؤسسات وشخصيات أكاديمية عراقية

منوعات

هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل بإطلالة كاجوال من داخل سيارتها

هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل بإطلالة كاجوال من داخل سيارتها

بإطلالة عربية جذابة.. جورجيا تحتفل باليوم الوطني السعودي

بإطلالة عربية جذابة.. جورجيا تحتفل باليوم الوطني السعودي

بالصور: شيرين عبد الوهاب تستنجد بالنائب العام وتفضح آدمن صفحتها

بالصور: شيرين عبد الوهاب تستنجد بالنائب العام وتفضح آدمن صفحتها

هل ستخوض منى زكي السباق الرمضاني 2024 ؟

هل ستخوض منى زكي السباق الرمضاني 2024 ؟

من هي ريم العدل التي نعت الفنان أحمد عصام بكلمات مُبكية؟

من هي ريم العدل التي نعت الفنان أحمد عصام بكلمات مُبكية؟

هجوم حاد على لقاء الخميسي بعد تصريحاتها الأخيرة عن ديانتها والنقاب

هجوم حاد على لقاء الخميسي بعد تصريحاتها الأخيرة عن ديانتها والنقاب

فاجعة رحيل الفنان أحمد عصام تتصدّر الترند في مصر

فاجعة رحيل الفنان أحمد عصام تتصدّر الترند في مصر

ابنة الفنان أشرف مصليحي تنشر صورة صادمة له من المشفى قبل رحيله

ابنة الفنان أشرف مصليحي تنشر صورة صادمة له من المشفى قبل رحيله

شريف منير يعتذر لإعلاميّة ويصف نفسه بـ &quot;قليل الذوق&quot;.. ما القصة؟

شريف منير يعتذر لإعلاميّة ويصف نفسه بـ "قليل الذوق".. ما القصة؟

مصطفى قمر يفتح النار على مصطفى الشناوي ويطالب بنصف ثروته

مصطفى قمر يفتح النار على مصطفى الشناوي ويطالب بنصف ثروته

عربي

وزير الخارجية الأردني يلتقي نظيره الإيراني

وزير الخارجية الأردني يلتقي نظيره الإيراني

الإمارات: نؤمن بأن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تقام على حدود 1967 وعاصمتها القدس

الإمارات: نؤمن بأن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تقام على حدود 1967 وعاصمتها القدس

وزير الخارجية السعودي: أمن الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في التوصل لحل للقضية الفلسطينية

وزير الخارجية السعودي: أمن الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في التوصل لحل للقضية الفلسطينية

بدء جولة مباحثات جديدة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

بدء جولة مباحثات جديدة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة