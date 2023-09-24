شؤون فلسطينية

الجهاد تطالب الطلبة المقدسيين بالاستمرار في تسجيل موقف وطني مشرف بشأن أسرلة التعليم

الجهاد تطالب الطلبة المقدسيين بالاستمرار في تسجيل موقف وطني مشرف بشأن أسرلة التعليم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الدائرة التعليمية في حركة الجهاد الإسلامي، جميع طلبتنا وأولياء أمورهم في مدينة القدس المحتلة بـ "الاستمرار في تسجيل موقف وطني مشرف يتمثل بالاستمرار بخطوات الاحتجاج وتصعيدها وصولاً للإضراب".

وقالت في بيان أصدرته الدائرة حول أسرلة التعليم في مدارس القدس المحتلة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنها "تنظر بخطورة بالغة لما يُقدم عليه الاحتلال الصهيوني من خطوات خطيرة وغير محسوبة من شأنها  فرض المنهاج الإسرائيلي على طلابنا الفلسطينيين بمدينة القدس وما يحتويه من تزييف وتحريف للرواية الفلسطينية التاريخية".

وأضافت الدائرة التعليمية بأن "محاولات الاحتلال لن تنجح في كي وعي أبنائنا الطلبة ولن يستطيعوا تغيير التاريخ ولن ينالوا من قدسية ومكانة مدينة القدس وأهلها في وجدان العالم العربي والإسلامي، سيما وأن المدينة المقدسة تشهد استبسالاً وتصدياً ملحوظاً من أهلها تجاه محاولات ما يسمى بوزارة المعارف وبلدية القدس أسرلة التعليم".

وتابع: بأن الاحتلال يحاول  تمرير المنهاج الإسرائيلي على طلاب القدس من خلال الضغط على المدارس الخاصة وابتزازها وسحب تراخيصها وهذا الأمر يحتاج إلى برنامج وطني مضاد يمكن من خلاله الوقوف فى وجه مؤامرات ومخططات الاحتلال، و إحباط  محاولاته التهويدية العنصرية، وصد العدوان الذي يهدف إلى تغيير هوية مدينة القدس وسكانها والذي لا يقل خطورة عن عدوان الإحتلال الوحشى الذي يستهدف أبناء شعبنا ليل نهار.

وقالت الدائرة التعليمية، إن هذه المحاولات لن تثني أهلنا المقدسيين عن مواصلة حماية المقدسات الاسلامية والتصدي لمحاولات حكومة الاحتلال الفاشية لإفراغ مدينة القدس من سكانها، وخلق جيل مقدسي جديد يتشرب من الاحتلال معلوماته ويغيّر عقليته وتفكيره.

وطالبت كل فلسطينى حر شريف وكل عربى ومسلم  بالوقوف عند مسئولياتهم تجاه هذا الأمر والانتفاض فى وجه كل أشكال التطبيع مع العدو كما ونطالبهم بتقديم كل انواع الدعم والإسناد لأهلنا فى مدينة القدس لمواجهة جريمة الاحتلال ضد أجيالنا.

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