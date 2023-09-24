عربي

الإمارات: نؤمن بأن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تقام على حدود 1967 وعاصمتها القدس

الإمارات: نؤمن بأن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تقام على حدود 1967 وعاصمتها القدس
المسؤولة الإماراتية ريم الهاشمي خلال كلمة الإمارات في الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم الهاشمي، إن بلادها "تؤمن بأن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تقام على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضافت في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ 78، إن الإمارات تؤكد على أن المسار السلمي هو السبيل الأمثل للتعامل مع الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.

وشددت الهاشمي على ضرورة "إجراء مناقشات جادة لإصلاح مجلس الأمن"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأضافت: بأن "تقسيم العالم إلى منطق مع أو ضد لم ينجم عنه أي حلول سياسية ولن يخرج منه أي طرف منتصراً"، مشيرة إلى أن "هدف الإمارات الأسمى هو تفعيل مبدأ تصفير المشاكل للمضي قدما نحو السلام الشامل والأمن والاستقرار".

وتطرقت الهاشمي إلى مسألة الممارسات العنصرية، مشددة على "وجوب التصدي لها لا سيما التمييز ضد النساء والفتيات في أفغانستان".

وتناولت الهاشمي في كلمتها قضية المناخ، حيث قالت إن "التغير المناخي أزمة تمثل مرحلة مفصلية يمر بها العالم".

أخبار ذات صلة

الإمارات: نؤمن بأن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تقام على حدود 1967 وعاصمتها القدس

الإمارات: نؤمن بأن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تقام على حدود 1967 وعاصمتها القدس

وزير الخارجية السعودي: أمن الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في التوصل لحل للقضية الفلسطينية

وزير الخارجية السعودي: أمن الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في التوصل لحل للقضية الفلسطينية

بدء جولة مباحثات جديدة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

بدء جولة مباحثات جديدة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

الأمير الحسين يُثمن دعم واشنطن للأردن بمجالات الدفاع والتكنولوجيا والأمن السيبراني

الأمير الحسين يُثمن دعم واشنطن للأردن بمجالات الدفاع والتكنولوجيا والأمن السيبراني

رئيس البرلمان العربي يهنئ السعودية بذكرى اليوم الوطني الـ 93

رئيس البرلمان العربي يهنئ السعودية بذكرى اليوم الوطني الـ 93

الجيش اللبناني يوضح تفاصيل ما جرى قرب الحدود مع الجانب الإسرائيلي

الجيش اللبناني يوضح تفاصيل ما جرى قرب الحدود مع الجانب الإسرائيلي

المغرب: 2.8 مليون نسمة تضرروا من الزلزال

المغرب: 2.8 مليون نسمة تضرروا من الزلزال

البرهان يكشف أسباب زيارته إلى الدول المجاورة

البرهان يكشف أسباب زيارته إلى الدول المجاورة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محافظة قلقيلية تصدر قراراً عاجلاً بعد حادثة وفاة طفل داخل أحد الشاليهات

محافظة قلقيلية تصدر قراراً عاجلاً بعد حادثة وفاة طفل داخل أحد الشاليهات

&quot;العمل والتنمية&quot; تصرفان الدفعة السابعة والأخيرة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ

"العمل والتنمية" تصرفان الدفعة السابعة والأخيرة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ

حماس: نرحب بقرار جنوب أفريقيا إعفاء الفلسطينيين من تأشيرة الدخول

حماس: نرحب بقرار جنوب أفريقيا إعفاء الفلسطينيين من تأشيرة الدخول

مجدلاني: التنمية على استعداد لتسهيل عمل جمعيات القدس

مجدلاني: التنمية على استعداد لتسهيل عمل جمعيات القدس

شاهد: هنية يُوجه رسالة للشبان المتظاهرين على الحدود الشرقية للقطاع

شاهد: هنية يُوجه رسالة للشبان المتظاهرين على الحدود الشرقية للقطاع

طائرات الاحتلال تستهدف نقطة للضبط الميداني شرقي غزة

طائرات الاحتلال تستهدف نقطة للضبط الميداني شرقي غزة

إصابة شابين برصاص الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية

إصابة شابين برصاص الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية

إعلام الاحتلال: حريق بمناطق غلاق غزة بفعل بالون حارق أطلق من القطاع

إعلام الاحتلال: حريق بمناطق غلاق غزة بفعل بالون حارق أطلق من القطاع

منوعات

أول تعليق من الممثل الكوميدي راسل براند بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي

أول تعليق من الممثل الكوميدي راسل براند بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي

نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة ومكياج صاخب

نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة ومكياج صاخب

تطورات جديدة بشأن أزمة النصب على هاني شاكر بالبحرين

تطورات جديدة بشأن أزمة النصب على هاني شاكر بالبحرين

ما حقيقة فيديو بكاء محمد رمضان على ضحايا ليبيا؟

ما حقيقة فيديو بكاء محمد رمضان على ضحايا ليبيا؟

نتفليكس تكشف موعد عرض برنامج المسابقة المستوحاة من مسلسل Squid Game

نتفليكس تكشف موعد عرض برنامج المسابقة المستوحاة من مسلسل Squid Game

دينا الشربيني تفرض حظراً على التصوير في عزاء والدتها

دينا الشربيني تفرض حظراً على التصوير في عزاء والدتها

شاهد: جورجينا بفستان جريء ورونالدو في زي سعوديّ كامل

شاهد: جورجينا بفستان جريء ورونالدو في زي سعوديّ كامل

أحمد الفيشاوي يصدم جمهوره بصور لابنه من طليقته الألمانية

أحمد الفيشاوي يصدم جمهوره بصور لابنه من طليقته الألمانية

بدر خلف يعلن توبته ويعتذر للجمهور برسالة مؤثرة ومظهر جديد

بدر خلف يعلن توبته ويعتذر للجمهور برسالة مؤثرة ومظهر جديد

شاهد: قُبلة محمد رمضان لـ نوال الزغبي تتصدر الترند

شاهد: قُبلة محمد رمضان لـ نوال الزغبي تتصدر الترند

عربي

بدء جولة مباحثات جديدة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

بدء جولة مباحثات جديدة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

الأمير الحسين يُثمن دعم واشنطن للأردن بمجالات الدفاع والتكنولوجيا والأمن السيبراني

الأمير الحسين يُثمن دعم واشنطن للأردن بمجالات الدفاع والتكنولوجيا والأمن السيبراني

رئيس البرلمان العربي يهنئ السعودية بذكرى اليوم الوطني الـ 93

رئيس البرلمان العربي يهنئ السعودية بذكرى اليوم الوطني الـ 93

الجيش اللبناني يوضح تفاصيل ما جرى قرب الحدود مع الجانب الإسرائيلي

الجيش اللبناني يوضح تفاصيل ما جرى قرب الحدود مع الجانب الإسرائيلي