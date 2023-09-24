الإمارات: نؤمن بأن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تقام على حدود 1967 وعاصمتها القدس





وأضافت في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ 78، إن الإمارات تؤكد على أن المسار السلمي هو السبيل الأمثل للتعامل مع الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.



وشددت الهاشمي على ضرورة "إجراء مناقشات جادة لإصلاح مجلس الأمن"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وأضافت: بأن "تقسيم العالم إلى منطق مع أو ضد لم ينجم عنه أي حلول سياسية ولن يخرج منه أي طرف منتصراً"، مشيرة إلى أن "هدف الإمارات الأسمى هو تفعيل مبدأ تصفير المشاكل للمضي قدما نحو السلام الشامل والأمن والاستقرار".



وتطرقت الهاشمي إلى مسألة الممارسات العنصرية، مشددة على "وجوب التصدي لها لا سيما التمييز ضد النساء والفتيات في أفغانستان".



وتناولت الهاشمي في كلمتها قضية المناخ، حيث قالت إن "التغير المناخي أزمة تمثل مرحلة مفصلية يمر بها العالم".



رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم الهاشمي، إن بلادها "تؤمن بأن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تقام على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".