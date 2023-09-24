شهيدان برصاص الاحتلال شرق طولكرم





والشابان هما عبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاما)، وأسيد جبعاوي (21 عاما)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأصيب الشاب أبو دغش بالرصاص الحي في رأسه، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، حيث أعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.



واستشهد جبعاوي في وقت سابق من فجر اليوم، جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل المواطنين.



رام الله - دنيا الوطناستشهد شابان فجر اليوم الأحد، إثر عدوان إسرائيلي على مخيم نور شمس، شرق طولكرم، شمال الضفة الغربية.