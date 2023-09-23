فصيل فلسطيني: اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية هدفها سياسى تكرس الانقسام

رام الله - دنيا الوطناعتبرت جبهة النضال الشعبى الفلسطينى تشكيل اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية دون مشاركة كافة الأطياف الفلسطينية ودون ما تم التوافق عليه فى اجتماعات وحوارات المصالحة فى القاهرة عام 2011 وتشكيل العديد من اللجان للمصالحة وإنهاء الانقسام وتشكيل الحكومة والتحضير للانتخابات، يكرس المحورية فى الساحة الفلسطينية ويعمق الانقسام.وأكدت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المؤتمر الصحفى والشراكة بين قوى سياسية تحت مسمى اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية هدفه سياسى وليس إغاثى أو إنسانى يشكل لمرحلة جديدة فى الساحة الفلسطينية ذات طابع محورى يكرس آثار الانقسام.وأضافت أنه لابد من الابتعاد عن كل ما يعمق الانقسام ولايستعيد وحدة شعبنا الوطنية دون الاتفاق وتنفيذ مخرجات ما تم التوافق عليه فى جولات المصالحة فى القاهرة.وتابعت: أن إنجاز المصالحة المجتمعية أحد بنود اتفاق القاهرة عام 2011 ولمعالجة آثار الانقسام يتطلب وحدة الموقف السياسى لكافة القوى السياسية عبر برنامج موحد من الكل الفلسطينى وتنفيذ لجنة المصالحة المجتمعية التى تم التوافق عليها فى حوارات القاهرة عبر برنامجها الذى وافق عليه الجميع لمرحلة جديدة فى استعادة الوحدة الوحدة وإنهاء الانقسام.