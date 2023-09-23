شؤون فلسطينية

أبو هولي: توزيع مساعدات مالية على جرحى اشتباكات مخيم عين الحلوة

أبو هولي: توزيع مساعدات مالية على جرحى اشتباكات مخيم عين الحلوة
توزيع مساعدات مالية على جرحى اشتباكات مخيم عين الحلوة
رام الله - دنيا الوطن
وزعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم مساعدات مالية على جرحى الاشتباكات المسلحة التي شهدها مخيم عين الحلوة الأسبوع الماضي بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين في لبنان، وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي: استجابة لاحتياجات اللاجئين في مخيم عين الحلوة خاصة في الاحياء التي شهدت اشتباكات مسلحة قامت دائرة شؤون اللاجئين بتوزيع مساعدات مالية لجرحى الاشتباكات بقيمة 150 دولار لكل جريح، وفرشات للعائلات التي تعرضت اثاث ومحتويات بيوتها للضرر.

وأضاف: نولي أهمية كبيرة للمخيم الذي يقطنه ما يزيد عن 39 الف لاجئ فلسطيني، ونعمل على معالجة مشاكله وتعزيز صمود ساكنيه في هذه المحنة التي يتعرض لها لافتاً الى ان دائرة شؤون اللاجئين قامت اليوم بإصلاح  شبكة كهرباء حي الزيب بتركيب ديجنتر بقوة 600 أمبير مما أعاد الكهرباء في الحي الذي يقطنه ما يزيد عن 400 عائلة فلسطينية لاجئة.

وكانت الدائرة قامت بإصلاح شبكات الكهرباء في منطقتي "البركسات" و"بستان القدس" التي كانت مسرحاً للاشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة .

واكد أبو هولي بان دائرة شؤون اللاجئين تتابع عن كثب أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان وعلى ووجه الخصوص مخيم عين الحلوة بالتنسيق والتعاون مع سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور وامين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العرادات واللجان الشعبية في المخيمات، لافتاً الى ان الدائرة ستقدم ما لديها من إمكانات لخدمة ورعاية اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وتلبية متطلباتهم العاجلة بما يعزز صموهم ويؤمن لهم الحياة الكريمة الى حين عودتهم الى  ديارهم التي هجروا منها في العام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 .

واشرف مدير دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض وفريق الدائرة المكلف بمتابعة احتياجات المخيم ودائرة الشباب في سفارة دولة فلسطين على توزيع المساعدات المالية والعينة وتسليمها لأصحابها,

وشكر امين سر اللجان الشعبية في لبنان المهندس عبد المنعم عوض وامين سر اللجان الشعبية في منطقة صيدا د. عبد أبو صلاح  الرئيس محمود عباس وأبو هولي وسفير دولة فلسطين اشرف دبور على ما يقدمونه من رعاية واهتمام للمخيمات الفلسطينية وتلبية احتياجاتها.


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