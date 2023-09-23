محافظة قلقيلية تصدر قراراً عاجلاً بعد حادثة وفاة طفل داخل أحد الشاليهات





وتوفي مساء اليوم السبت، طفل يبلغ من العمر (عامين) غرقًا في بركة سباحة داخل أحد الشاليهات في مدينة قلقيلية.



وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وصول الطفل بحالة حرجة إلى مشفى درويش نزال الحكومي في المدينة بعد غرقه في بركة سباحة.



وأضاف ارزيقات أن الأطباء أعلنوا عن وفاته لاحقاً وأن الشرطة باشرت إجراءات البحث والتحري في ملابسات الحادث وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محافظة قلقيلية، مساء اليوم السبت، قراراً عاجلاً، في أعقاب حادثة وفاة طفل داخل أحد الشاليهات.وقالت المحافظة، في بيان مقتضب إنه: "نظراً للحادث المؤلم الذي أودى بحياة طفل هذا المساء في أحد الشاليهات بمحافظة قلقيلية، وبعد الرجوع إلى جهات الاختصاص فقد تقرر إغلاق جميع الشاليهات في محافظة قلقيلية حتى تصويب أوضاعها".ودعت جميع أصحاب الشاليهات الالتزام بالقرار وتحت طائلة المسؤولية.