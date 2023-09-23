دولي

للأسبوع 38 توالياً.. تجدد المظاهرات في إسرائيل ضد التعديلات القضائية

للأسبوع 38 توالياً.. تجدد المظاهرات في إسرائيل ضد التعديلات القضائية
تجدد المظاهرات في إسرائيل احتجاجاً على التعديلات القضائية
رام الله - دنيا الوطن
تجددت مساء اليوم السبت، المظاهرات الاحتجاجية في إسرائيل، للأسبوع الـ38 على التوالي، ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف القضاء.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب، حيث المظاهرة المركزية بشارع (كابلان)، كذلك مظاهرات في عشرات المفارق الرئيسة.

ومن المزمع أن تنظم عقب المظاهرة المركزية في (كابلان)، مسيرة باتجاه منزل رئيس الكنيست، أمير أوحانا، في المدينة، وأعلن منظمو الاحتجاجات أن المظاهرة المركزية أطلق عليها "لا يوجد غفران للديكتاتورية"، في إشارة إلى ما يسمى بـ"يوم الغفران" الذي يصادف يومي الأحد والإثنين.

كما تظاهر الآلاف في حيفا والقدس و(نتانيا وكفار سابا ورمات هشارون والخضيرة ورحوفوت ومفرق كركور).

 



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