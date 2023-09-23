شؤون فلسطينية

وزير الأوقاف يُعلن حصيلة تبرعات فلسطين لصالح منكوبي المغرب وليبيا

وزير الأوقاف يُعلن حصيلة تبرعات فلسطين لصالح منكوبي المغرب وليبيا
وزير الأوقاف حاتم البكري
رام الله - دنيا الوطن
قال حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، إن حصيلة التبرعات التي جمعتها حملة "فلسطين معكم" لإغاثة منكوبي الاعصار في ليبيا، والزلزال في المغرب، بلغت أكثر من مليون شيكل، منذ إطلاقها الأحد الماضي.

وقال البكري في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن اللجنة المشكلة لمتابعة حملة "فلسطين معكم" في وزارة الأوقاف ستعقد يوم غدٍ الأحد اجتماعاً لاتخاذ قرار بتمديدها لأسبوع آخر، أو وقفها.

وحول كيفية إيصال المساعدات، أوضح أن هناك تنسيقاً مع سفيري دولة فلسطين لدى المغرب وليبيا، لإيصال المساعدات، مشيراً إلى أن الحكومة المغربية خصصت حسابات بنكية لمساعدة وإغاثة المنكوبين.

وشدد البكري على أن "وزارة الأوقاف أطلقت هذه الحملة، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، للوقوف إلى جانب أشقائنا في ليبيا والمغرب في مواجهة الأوضاع الصعبة الناجمة عن الكوارث الطبيعية".

وكان وزير الأوقاف، قد أعلن الأحد الماضي عن إطلاق حملة لإغاثة منكوبي الإعصار في ليبيا، والزلزال في المغرب، من خلال جمع التبرعات في المساجد بعد صلاة يوم الجمعة، أو من خلال التبرع على أرقام حسابات صندوق الزكاة الفلسطيني.

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