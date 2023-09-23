شاهد: هنية يُوجه رسالة للشبان المتظاهرين على الحدود الشرقية للقطاع

رام الله - دنيا الوطنوجّه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء السبت، رسالة للشبان المتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.وقال هنية في مقطع فيديو: "أوجه تحية فخر واعتزاز لكل الشباب الثائر على الحدود الشرقية لقطاع غزة الذين يطالبون بضرورة إنهاء الحصار الظالم المفروض على القطاع".وأضاف هنية: هؤلاء الشبان "الذين يؤكدون أنهم جزء أصيل من الوطن الفلسطيني، ومن القضايا الفلسطينية المركزية في الضفة والقدس وفي الأسرى واللاجئين"، وفق ما نشرته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية.ويتظاهر عشرات الشبان، على الحدود الشرقية للقطاع، للأسبوع الثاني على التوالي، رداً على انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.فيما تعتدي قوات الاحتلال على الشبان المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أدى لاستشهاد عدة شبان، وإصابة آخرين بجراح مختلفة.