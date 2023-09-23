هيئة المعابر بغزة تنوه بشأن العمل في معبر بيت حانون خلال اليومين المقبلين

رام الله - دنيا الوطنأصدرت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء اليوم السبت، تنويهاً، بشأن العمل في معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع، خلال اليومين المقبلين.وقالت الهيئة في تصريح مقتضب، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن معبر بيت حانون سيكون مغلقاً بشكل كامل يومي الأحد والاثنين 24-25 أيلول/ سبتمبر، من جانب الاحتلال، مشيرةً إلى أن الإغلاق من جانب الاحتلال بسبب الأعياد اليهودية.ويواصل الاحتلال، إغلاق معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، لليوم الثامن على التوالي، بحجة الأعياد اليهودية، كما تم تمديد إغلاقه خلال الأيام الماضية، بزعم استمرار أعمال التظاهر على حدود القطاع.