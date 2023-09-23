طائرات الاحتلال تستهدف نقطة للضبط الميداني شرقي غزة



وتظاهر عشرات الشبان مساء اليوم، على الحدود الشرقية للقطاع، للأسبوع الثاني على التوالي، رداً على انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.



فيما أفادت وزارة الصحة بغزة، بإصابة أربعة مواطنين برصاص الاحتلال، شرق القطاع.







رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية، مساء اليوم السبت، بأن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، استهدفت نقطة للضبط الميداني، شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة، بصاروخين.من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت نقطة عسكرية تابعة لحركة (حماس) تقع قرب مكان التظاهرات على الحدود الشرقية لمدينة غزة، زاعماً أن النقطة المستهدفة، أُطلق من خلالها النار نحو قوات الجيش.