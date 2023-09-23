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بدء جولة مباحثات جديدة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

بدء جولة مباحثات جديدة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم السبت، بدء جولة ثانية من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع (اكس) إن "الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن (...) التشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي انطلقت اليوم في 23ايلول/سبتمبر 2023 في أديس أبابا".

وأضافت: أن "إثيوبيا ملتزمة بإيجاد حل تفاوضي وودي ضمن العملية الثلاثية الجارية"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

يشار إلى أن أديس أبابا أعلنت في 10 ايلول/سبتمبر انجاز ملء سد النهضة، مما أثار تنديدا فوريا من القاهرة التي دانت عدم قانونية هذه الخطوة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، استمرار من جانب أديس أبابا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015.

وأضافت في بيان عبر صفحتها على (فيسبوك)، أن إعلان المبادئ ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.

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