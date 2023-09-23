إصابة شابين برصاص الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأصيب شابان، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.وأفادت مصادر محلية، بأن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بـ"المطاط" في قدميهما خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وكان ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، أمس الجمعة.