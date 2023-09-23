المدفعية الأوكرانية تفتح النيران ضد القوات الروسية على مشارف باخموت

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز) للأنباء، عن قادة عسكريين أوكرانيين، قولهم، بأن المدفعية الأوكرانية، فتحت نيران هائلة على القوات الروسية عند مشارف باخموت وكبدتها خسائر ضخمة.وأشادت القوات الأوكرانية المبتهجة بعد استعادة قرية "كليشتشيفكا" الرئيسية في الأسبوع الماضي، بمدافع "هاوتزر"، عيار 155 ملليمترا.وهذه المدافع توصف بأنها إحدى المعدات الرئيسية التي توردها الولايات المتحدة وحلفاؤها بحلف شمال الأطلسي، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وقال أولكسندر قائد الوحدة إن قوات أوكرانيا المسلحة "تعتمد بشدة" على المدفعية الثقيلة، بما في ذلك مدفع "كراب" بولندي الصنع ومدفع "هاوتزر إم109" ذاتي الدفع من تصنيع الولايات المتحدة.وأضاف: "مجرد سلاح واحد يمكنه تغيير الموقف تماما. يمكن إيقاف هجوم بمدفع واحد فقط".يشار إلى أن القوات الأوكرانية تعمل على استراتيجية في باخموت، تقوم على إغراء القوات الخاصة الروسية للقدوم إلى المدينة، حيث يجري استنزافها حتى تحدث تقدما في مكان آخر.