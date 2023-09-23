بعد أشهر من كارثة فبراير.. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب كهرمان مرعش

رام الله - دنيا الوطنذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ولاية كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.وتم تسجيل الزلزال في منطقة "غوكسون"، ووقع مركزه على عمق حوالي 8.48 كيلومتر تحت الأرض، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وكان زلزالان مدمران ضربا جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، تلتهما آلاف الهزات في السادس من شباط/فبراير الماضي .وتوفي جراء الزلزالين أكثر من 50 ألف شخص، فيما حدث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.