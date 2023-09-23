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الأمير الحسين يُثمن دعم واشنطن للأردن بمجالات الدفاع والتكنولوجيا والأمن السيبراني

الأمير الحسين يُثمن دعم واشنطن للأردن بمجالات الدفاع والتكنولوجيا والأمن السيبراني
الأمير الحسين يلتقي مسؤولين أميركيين في واشنطن
رام الله - دنيا الوطن
ثمّن ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، دعم الإدارة الأميركية للأردن في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والأمن السيبراني.

وشدد خلال لقاءات أجراها مع عدد من المسؤولين الأميركيين في واشنطن، على أن مكافحة الإرهاب على سلم الأولويات الأردنية، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

والتقى الأمير الحسين في واشنطن، عدداً من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، حيث أعرب خلال لقائه مساعد الرئيس الأميركي ومستشار الأمن القومي لنائب الرئيس فيليب جوردون، عن اعتزازه بالعلاقات المؤسسية المتجذرة بين البلدين، مثمنا التعاون بينهما في مختلف المجالات.

كما التقى نائب مساعد الرئيس الأميركي ومنسق مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، ونائب مساعد الرئيس الأميركي وكبير مستشاري الرئيس لشؤون الطاقة والاستثمار آموس هوشستين، مجددا تأكيده على عمق العلاقات الاستراتيجية الأردنية الأميركية.

وأشاد خلال لقائه نائبة مساعد الرئيس الأميركي ونائبة مستشار الأمن القومي لشؤون التقنيات السيبرانية والتكنولوجيا الناشئة آن نيوبيرغر، بالتعاون الأردني الأميركي بمجال الأمن السيبراني، معبرا عن تطلعه لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا المجال بين الجهات المعنية في البلدين.

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