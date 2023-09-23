إعلام الاحتلال: حريق بمناطق غلاق غزة بفعل بالون حارق أطلق من القطاع

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، باندلاع حريق في أحراش "نتيف هعسراه" بمناطق غلاق غزة، بفعل بالون حارق.وكانت مصادر محلية أفادت بأن دفعة جديدة من البالونات الحارقة والمتفجرة، أطلقت من القطاع، تجاه مستوطنات غلاف غزة.وأكدت المصادر إصابة ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الحي، خلال مواجهات قرب مخيم ملكة شرق غزة.يأتي ذلك في وقت خرج فيه عشرات المتظاهرين ولليوم السابع على التوالي، للتظاهر في مناطق متفرقة من الحدود الشرقية لقطاع غزة، تضامناً مع الأسرى والمسجد الأقصى.وأحرق المتظاهرون الإطارات على طول الحدود الشرقية، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة تجاههم واتجاه طواقم الإسعاف والصحفيين في منطقة ملكة.يتبع..