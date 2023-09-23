ثلاث إصابات برصاص الاحتلال شرق القطاع

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة بغزة، بإصابة ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال، خلال مواجهات شرق قطاع غزة.يأتي ذلك في وقت خرج فيه عشرات المتظاهرين ولليوم السابع على التوالي، للتظاهر في مناطق متفرقة من الحدود الشرقية لقطاع غزة، تضامناً مع الأسرى والمسجد الأقصى.وأحرق المتظاهرون الإطارات على طول الحدود الشرقية، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة تجاههم واتجاه طواقم الإسعاف والصحفيين في منطقة ملكة.في السياق، أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، بأن الجيش أطلق النار نحو فلسطيني، بزعم أنه ألقى عبوة بالقرب من حدود القطاع.