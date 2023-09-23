شؤون فلسطينية

"جماعات المعبد" تحشد لاقتحام "عيد الغفران" ودعوات للتصدّي

"جماعات المعبد" تحشد لاقتحام "عيد الغفران" ودعوات للتصدّي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تواصلُ (جماعات الهيكل) حشد المستوطنين لاقتحام الأقصى خلال (عيد الغفران) في الخامس والعشرين من أيلول الجاري حتى الثلاثين منه، معلنةً عن توفير مواصلاتٍ مجانية للمستوطنين لضمان أكبر عدد من المقتحمين.

وخلال (عيد الغفران)، يعمل المستوطنون على تأدية كافة الطقوس المتعلقة به في باحات المسجد الأقصى.

كما يعتبر (عيد الغفران) أقدس أيام السنة عند المتطرفين، حيث يسعى المستوطنون لأداء الطقوس التوراتية، وعرض مجسمات (الهيكل المزعوم) والنفخ في البوق داخل المسجد الأقصى.

واستغلالًا لأيام الغفران، يتحجج المستوطنون بقدسية هذا اليوم لليهود، فيتم إغلاق جميع المعابر في الضفة، وقطاع غزة، والقدس، ولا يُسمح بالعبور من خلالها، لتتم عرقلة حياة الفلسطينيين في جميع المناطق كاملة.

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