رئيس البرلمان العربي يهنئ السعودية بذكرى اليوم الوطني الـ 93

رام الله - دنيا الوطنقدم عادل عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، خالص التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وإلى السمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وبرلمان وشعب المملكة، بمناسبة الذكرى 93 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.وقال رئيس البرلمان العربي: "نستذكر في هذا اليوم ملحمة التوحيد التي قام بها المغفور له بإذن الله الملك المؤسس، والتي كانت نقطة انطلاق ومسيرة بناء توارثتها الأجيال في المملكة لبناء دولة عصرية قائمة على أسس قوية وصلبة، تبوأت خلالها المملكة مقعد الصدارة في الكثير من المجالات"، مثمنًا ما تشهده المملكة العربية السعودية من منجزات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.وأكد أن هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا تأتي أيضا تتويجًا لمسيرة بناء وعمل حققت المملكة خلالها نهضة اقتصادية شاملة ساهمت في الارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها، إلى جانب مشاريع تنموية عملاقة جعلتها في مصاف الدول المتقدمة، فضلاً عما تبذله قيادة المملكة من جهود كبيرة لتعزيز مكانتها وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة تأكيدًا لدورها الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.