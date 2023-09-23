شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 5200 مواطن منذ مطلع العام الجاري

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 5200 مواطن منذ مطلع العام الجاري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيليّ، تواصل التّصعيد من حملات الاعتقال بحقّ المواطنين، وذلك مع استمرار تصاعد العدوان على شعبنا، بما يرافقه من كثافة عالية للجرائم، وتصاعد الانتهاكات الممنهجة والثابتة بمستوياتها المختلفة، وذلك بهدف تقويض الحالة النضالية المتصاعدة والمتواصلة.

وبيّن نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ حصيلة حالات الاعتقال التي وثقت منذ مطلع العام الجاري، بلغت أكثر من (5200) مواطن، من بينهم أكثر من (500) معتقل في جنين ومخيمها التي تتعرض لعدوان متواصل، وذلك مع استمرار تصاعد الحالة النضالية فيها. 

وكانت أعلى نسبة في عمليات الاعتقال، في شهر نيسان / أبريل 2023، وبلغت في حينه أكثر من (900) حالة اعتقال، أما أعلى نسبة في عمليات الاعتقال في جنين كانت في شهر تموز/ يوليو 2023، خلاله نفّذت قوات الاحتلال حملات اعتقال جماعية خلال العدوان الذي نفذته قوات الاحتلال على جنين ومخيمها، وبلغت (151) حالة.

ويؤكّد نادي الأسير مجددًا على أنّ قوات الاحتلال، استخدمت كافة أنواع الأسلحة، والسّياسات الممنهجة للتّنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، هذا إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي نشهدها خلال عمليات الاعتقال، وتصاعد أعداد الجرحى المعتقلين نتيجة لعمليات إطلاق النار خلال حملات الاعتقال.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ أكثر الفئات استهدافًا، هم عائلات الأسرى والشهداء، حيث يواصل الاحتلال انتهاج جريمة (العقاب الجماعيّ) بحقّهم، والتي تشكّل اليوم أبرز الجرائم الثابتة، وتستخدمها على نطاق واسع، وقد تمتد على مستوى بلدة ومخيم ومدينة، إلى جانب استهداف عائلات المقاومين، وترهيبهم، وتهديدهم، واعتقالهم، خاصّة أنّ أعداد المطاردين تصاعدت، مع تصاعد الحالة النضالية وسعي الفلسطيني لتقرير مصيره.

وفي إطار هذه الجريمة يشير نادي الأسير، إلى أن الجريمة التي ارتكبت مساء أمس الثلاثاء في مخيم جنين، بحقّ المواطن المسنّ حسين أحمد زيدان (65 عامًا)، والذي اعتقلته قوات الاحتلال بهدف الضغط على أحد أبنائه لتسليم نفسه، وخلال اعتقاله تعرض لذبحة صدرية، ولاحقًا أفرجت قوات الاحتلال عنه؛ علمًا أنّ هذه الحالة هي من بين عشرات الحالات التي تعرضت فيها عائلات المقاومين والمعتقلين لجريمة (العقاب الجماعي) ولجملة من الجرائم الممنهجة، هذا عدا عن الاقتحامات، والمداهمات المستمرة لمنازلهم.

ويشير نادي الأسير، إلى أن قوات الاحتلال صعّدت كذلك من عمليات التّخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم، بشكل ملحوظ؛ وامتدت عمليات التخريب على مستوى المخيمات، كما جرى في مخيم جنين، وطولكرم، فمن خلال شهادات العائلات فإن حجم الخسائر المادية في المنازل كبيرة جدًا، حيث تتعمد قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تخريب واسعة، بهدف الانتقام، والتي تندرج أيضًا في سياق جريمة (العقاب الجماعيّ).

ويبلغ عدد الأسرى اليوم في سجون الاحتلال نحو (5200) أسير، من بينهم (37) أسيرة، ونحو (170) طفلًا، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (1264)، بينهم (20) طفلًا، وأربع أسيرات وهن: (رغد الفني، سماح عوض، وحنان البرغوثي، وفاطمة أبو شلال).

أخبار ذات صلة

إصابة شابين برصاص الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية

إصابة شابين برصاص الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية

إعلام الاحتلال: حريق بمناطق غلاق غزة بفعل بالون حارق أطلق من القطاع

إعلام الاحتلال: حريق بمناطق غلاق غزة بفعل بالون حارق أطلق من القطاع

إصابة مقاوميْن بانفجار عرضي في موقع عسكري جنوب القطاع

إصابة مقاوميْن بانفجار عرضي في موقع عسكري جنوب القطاع

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال شرق القطاع

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال شرق القطاع

نادي الأسير: عامان على استشهاد الأسير السابق حسين مسالمة

نادي الأسير: عامان على استشهاد الأسير السابق حسين مسالمة

الاحتلال يقمع مسيرة في حي الشيخ جراح ويعتقل شابًا ويبعد آخر عن القدس

الاحتلال يقمع مسيرة في حي الشيخ جراح ويعتقل شابًا ويبعد آخر عن القدس

&quot;جماعات المعبد&quot; تحشد لاقتحام &quot;عيد الغفران&quot; ودعوات للتصدّي

"جماعات المعبد" تحشد لاقتحام "عيد الغفران" ودعوات للتصدّي

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 5200 مواطن منذ مطلع العام الجاري

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 5200 مواطن منذ مطلع العام الجاري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: عامان على استشهاد الأسير السابق حسين مسالمة

نادي الأسير: عامان على استشهاد الأسير السابق حسين مسالمة

الاحتلال يقمع مسيرة في حي الشيخ جراح ويعتقل شابًا ويبعد آخر عن القدس

الاحتلال يقمع مسيرة في حي الشيخ جراح ويعتقل شابًا ويبعد آخر عن القدس

&quot;جماعات المعبد&quot; تحشد لاقتحام &quot;عيد الغفران&quot; ودعوات للتصدّي

"جماعات المعبد" تحشد لاقتحام "عيد الغفران" ودعوات للتصدّي

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 5200 مواطن منذ مطلع العام الجاري

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 5200 مواطن منذ مطلع العام الجاري

غزة: التشريعي يرحب بقرار جنوب إفريقيا إعفاء جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول

غزة: التشريعي يرحب بقرار جنوب إفريقيا إعفاء جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول

قيادي بحماس: شعبنا سيبقى ثائراً أمام خطط الاستيطان والتهويد

قيادي بحماس: شعبنا سيبقى ثائراً أمام خطط الاستيطان والتهويد

في اليوم العالمي للغات الإشارة.. مترجمون يمهدون الطريق لاندماج الصم بالمجتمع عبر خطبة الجمعة

في اليوم العالمي للغات الإشارة.. مترجمون يمهدون الطريق لاندماج الصم بالمجتمع عبر خطبة الجمعة

إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للعدالة من إنتربول الأردن

إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للعدالة من إنتربول الأردن

منوعات

ما حقيقة فيديو بكاء محمد رمضان على ضحايا ليبيا؟

ما حقيقة فيديو بكاء محمد رمضان على ضحايا ليبيا؟

نتفليكس تكشف موعد عرض برنامج المسابقة المستوحاة من مسلسل Squid Game

نتفليكس تكشف موعد عرض برنامج المسابقة المستوحاة من مسلسل Squid Game

دينا الشربيني تفرض حظراً على التصوير في عزاء والدتها

دينا الشربيني تفرض حظراً على التصوير في عزاء والدتها

شاهد: جورجينا بفستان جريء ورونالدو في زي سعوديّ كامل

شاهد: جورجينا بفستان جريء ورونالدو في زي سعوديّ كامل

أحمد الفيشاوي يصدم جمهوره بصور لابنه من طليقته الألمانية

أحمد الفيشاوي يصدم جمهوره بصور لابنه من طليقته الألمانية

بدر خلف يعلن توبته ويعتذر للجمهور برسالة مؤثرة ومظهر جديد

بدر خلف يعلن توبته ويعتذر للجمهور برسالة مؤثرة ومظهر جديد

شاهد: قُبلة محمد رمضان لـ نوال الزغبي تتصدر الترند

شاهد: قُبلة محمد رمضان لـ نوال الزغبي تتصدر الترند

شقيق أنغام يُهاجم أسرته ويكشف أسراراً خطيرة بشأن مقتل شقيقته غنوة

شقيق أنغام يُهاجم أسرته ويكشف أسراراً خطيرة بشأن مقتل شقيقته غنوة

أمبر هيرد تعود للسينما بأول عمل لها بعد أزمتها مع طليقها

أمبر هيرد تعود للسينما بأول عمل لها بعد أزمتها مع طليقها

الإعلامية منى الشاذلي تنضم لقنوات ON المصرية

الإعلامية منى الشاذلي تنضم لقنوات ON المصرية

عربي

رئيس البرلمان العربي يهنئ السعودية بذكرى اليوم الوطني الـ 93

رئيس البرلمان العربي يهنئ السعودية بذكرى اليوم الوطني الـ 93

المغرب: 2.8 مليون نسمة تضرروا من الزلزال

المغرب: 2.8 مليون نسمة تضرروا من الزلزال

البرهان يكشف أسباب زيارته إلى الدول المجاورة

البرهان يكشف أسباب زيارته إلى الدول المجاورة

المغرب يدرس استخدام مخلفات الزلزال لإعادة الإعمار

المغرب يدرس استخدام مخلفات الزلزال لإعادة الإعمار