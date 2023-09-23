غزة: التشريعي يرحب بقرار جنوب إفريقيا إعفاء جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول

رام الله - دنيا الوطنرحبت رئاسة المجلس التشريعي، بغزة، بقرار حكومة جنوب إفريقيا إعفاء جواز السفر الفلسطيني من متطلبات التأشيرة لدخول البلاد، مقدرة كل الجهود البرلمانية والحكومية والشعبية المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني.واعتبرت رئاسة التشريعي في تصريح صحفي، هذا القرار امتداداً للموقف الجنوب أفريقي المتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويعكس التاريخ المشترك بين الشعبين الفلسطيني والجنوب إفريقي في النضال من أجل الحرية والعدالة.ودعت جميع الدول إلى القيام بخطوات مماثلة من شأنها الوقوف إلى جانب شعبنا وتعزيز صموده حتى نيل حريته.